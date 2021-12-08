Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM В Петербурге за последние дни выпало 45 см снега, половина из этого — 20 см — за первые два дня календарной зимы. Об этом 8 декабря сообщил заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт‑Петербурга Егор Пащенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Снег

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По его словам, дорожные службы начали активно выполнять работу по устранению последствий непогоды.

«У нас в сутки работало порядка от 1,1 тыс. — до 1,2 тыс. единиц техники и порядка 200 работников труда», — уточнил чиновник.

Он отметил, что на сегодняшний день с городских дорог вывезено порядка 400 тыс. тонн снежных масс. За минувшую ночь было вывезено порядка 49 тыс. тонн, при этом только из Центрального района — 6 тыс. тонн снега.

«При этом норма вывоза от 2 до 3 тыс. тонн в сутки. Мы значительно усилились привлеченной техникой для скорейшей операции по вывозу снега», — подытожил чиновник.

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