Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM В Петербурге раскрыто двойное убийство, совершенное в ходе так называемых «бандитских разборок» в августе 1993 года. Произведены задержания нескольких подозреваемых. Среди них, по данным СМИ, оказался 52-летний экс-глава городской Федерации вольной борьбы Владимир Кулибаба.

Бандиты Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия

Как рассказали 8 декабря в пресс-службе петербургского Главка МВД, 16 августа 1993 года во дворе дома 16 по улице Фрунзе в Санкт-Петербурге киллеры из кустов расстреляли двоих граждан в возрасте 24 и 25 лет и скрылись. По данному факту 17 августа 1993 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ст.102 УК РСФСР.

По данным СМИ, речь идет об убийстве криминального авторитета Игоря Савина по кличке «Кувалда».

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти получили оперативную информацию о причастности к убийству 1993 года пяти граждан в возрасте от 51 года до 63 лет, четверо из них были задержаны утром 7 декабря, идёт поиск пятого фигуранта, проходят обыски и другие следственные действия.

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