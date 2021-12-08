Тверь, 8 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Отремонтировать общежитие Тверского технологического колледжа поручил губернатор Игорь Руденя по итогам личного приёма граждан, который он провёл 8 декабря в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, с просьбой о замене окон в общежитии Тверского технологического колледжа к главе региона обратилась мама одного из студентов Марина Синильникова. Она рассказала, что оконные блоки пропускают холодный воздух. Само здание, построенное в 1972 году, не ремонтировалось капитально ни разу.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя проводит приём граждан

«При формировании бюджета на следующий год мы выделим деньги не только на окна, но и на ремонт всего общежития», — отметил Игорь Руденя.

В здании общежития насчитывается 88 комнат, сегодня в нём проживают 263 человека. Работы в общежитии планируется провести после окончания учебного года и завершить в августе 2022 года.

Отметим, что развитию профессионального образования в Тверской области сейчас уделяется особое внимание. Главная задача — готовить в колледжах специалистов, востребованных в региональной экономике. Приводится в порядок и материально-техническая база учреждений.