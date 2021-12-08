Абакан, , 13:03 — REGNUM Ещё 12 пациентов с COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 8 декабря в региональном правительстве.

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Умерли четыре женщины (62 года, 62 года, 69 лет, 86 лет) и восемь мужчин (57 лет, 70 лет, 72 года, 74 года, 81 год, 82 года, 83 года, 87 лет).

По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Хакасии скончались 1704 ковид-пациента (с начала 2021 года — 1337).

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявили 148 носителей коронавируса, с начала года — 33 470.

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