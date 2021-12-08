Тверь, 8 декабря, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Государственная поддержка будет оказана одному из старейших сельхозпредприятий Тверской области — колхозу «Красный Октябрь». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам личного приёма граждан, который 8 декабря в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» провёл губернатор Игорь Руденя. С вопросом об оказании поддержки предприятию обратился Герой социалистического труда Юрий Иванов, который является председателем колхоза уже более 60 лет.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя проводит приём граждан

Юрий Иванов обратился к губернатору с вопросом об оказании содействия в развитии предприятия и о включении колхоза в число получателей субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ. Такие решения позволят СПК «Красный Октябрь» сохранить объемы посевной площади элитных семян. Также руководитель хозяйства попросил включить колхоз в программу поддержки по возмещению затрат на производство молодняка крупного рогатого скота, реализованного на убой.

Игорь Руденя дал поручение министерству сельского хозяйства Тверской области внести предложения по индивидуальным мерам поддержки для колхоза «Красный Октябрь». Также он поручил проработать систему мер поддержки для аналогичных предприятий региона.

Отметим, что колхоз «Красный Октябрь» многие годы занимает лидирующие позиции среди предприятий Тверской области по объемам производства зерновых и зернобобовых культур. Посевная площадь элитных семян ежегодно составляет более 1,9 тыс. га — это 25% от всей площади элитных посевов в регионе. В колхозе насчитывается 2,9 тыс. голов скота. В 2021 году предприятие реализовало свыше 300 тонн скота и птицы, а также 2,2 тыс. тонн молока.