Черкесск, 8 декабря, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии выявлен злостный нарушитель Правил дорожного движения. За его машиной числятся 537 неоплаченных штрафов. Этот факт обнаружился при проверке документов у водителя в ходе рейдов по выявлению нарушителей ПДД, сообщили 8 декабря в пресс-службе регионального управления МВД.

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Как оказалось, 43-летний житель Карачаево-Черкесии ездил на машине иностранного производства, которая с 2009 года по документам принадлежит жителю Санкт-Петербурга.

«За автомобилем значится 537 неоплаченных штрафов на общую сумму 803 тысячи рублей за различные административные правонарушения в области безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении МВД.

До установления всех обстоятельств машину арестовали и поместили на штрафстоянку.