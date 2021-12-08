Вашингтон, , 14:17 — REGNUM Звезда сериала «Мир Дикого Запада» Тандиве Ньютон присоединилась к актёрскому составу фильма «Супер Майк: Последний танец». Об этом 8 декабря пишет Deadline.

Тандиве Ньютон Скриншот с YouTube

Режиссёром продолжения «Супер Майк XXL» снова выступит Стивен Содерберг — к работе над сценарием вернется Рид Каролин. Подробностей о том, какую роль исполнит Тандиве Ньютон, пока не раскрывают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Warner Bros. выпустит третью часть франшизы «Супер Майк», однако дата её релиза пока неизвестна. Главную роль в фильме вновь исполнит Ченнинг Татум.

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