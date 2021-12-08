Кызыл, 8 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг достиг соглашения с руководством Тувинской горнорудной компании (ТГРК) по сниженной цене на уголь для населения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, документ был подписан в Москве 7 декабря.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Глава Тувы и руководство ТГРК достигли соглашения по «угольному вопросу»

Таким образом, власти республики закрепили достигнутые при участии первого вице-премьера России Андрея Белоусова договорённости. По соглашению ТГРК обязуется в 2022 году продавать населению уголь по установленной правительством цене в 2220,1 рубля за тонну, что позволит снизить уровень социальной напряжённости.

«В этом деле нам помог Сергей Кужугетович Шойгу и, в первую очередь, он поддержал своих земляков. Именно при его содействии значительно продвинулся этот вопрос, а результатом стало подписание соглашения», — отметил в связи с этим Владислав Ховалыг.

Кроме того, цена на топливо для предприятий ТЭК и бюджетных организаций Тувы, кроме Кызылской ТЭЦ, составит не более 2985,6 рубля за тонну. Компания также должна бесплатно поставить уголь на 21 млн рублей многодетным семьям в рамках проекта «Социальный уголь». Ещё не менее 100 млн рублей ТГРК обязуется направлять на развитие своих предприятий в Туве.

В ответ власти республики договорились на федеральном уровне, чтобы компании гарантировали возможность продажи своего угля на экспорт. Из-за ограниченной пропускной способности БАМа и Транссиба были введены квоты на транспортировку грузов в восточном направлении.

«Именно поэтому глава Тувы обратился за помощью к первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Учитывая социальную подоплёку вопроса, он согласился включить в план экспортных перевозок на 2022 год квоту для Тувинской горнорудной компании на 400 тысяч тонн угля», — добавили в правительстве.

Как отмечается, это первое за восемь лет соглашение по цене на уголь между правительством Тувы и ТГРК. Ранее стороны выясняли отношения в судах.