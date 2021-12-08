Вильнюс, 8 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Подключение своих электроэнергетических систем к аналогичным сетям стран континентальной Европы успешно испытала Литва. Об этом 8 декабря сообщает на своем сайте оператор литовских электросетей Litgrid.

Администрация Липецкой области Энергетика

«Это геополитически переломный момент, подготавливающий к окончательному соединению литовских электроэнергетических систем к сетям континентальной Европы в 2025 году», — приводятся в сообщении слова главы литовского минэнерго Дайнюса Крейвиса.

Также уточняется, что остальные страны Прибалтики тоже планируется подключить к электроэнергетическим сетям Европы к 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис заявил, что поддержку в вопросе блокировки Китаем литовских грузов ожидает от Европейского Союза Литва, так как Вильнюс не может исключать китайские предприятия из европейских таможенных систем.