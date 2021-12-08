Москва, 8 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Котировки нефти сегодня, 8 декабря, находятся в равновесном состоянии после резкого падения на прошлой неделе с $82 до $66 и отскока вверх на текущей неделе выше $75 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Виной таких сильных движений в основном выступала апокалиптическая и затем обнадёживающая информация по поводу штамма «Омикрон». Первоначальные страхи сменились надеждами из-за заявлений об эффективности вакцин против него.

Кроме того, снижению рисков давления на цены способствовали относительно позитивные результаты беседы президентов России и США, снизившие опасения о вооруженном конфликте на границе России и Украины.

Торможение переговоров США и Ирана о ядерной сделке, с другой стороны, сокращает возможность увеличения поставок иранской нефти, что поддерживает цены.

Этому способствует и информация института API о сокращении запасов в США на 3,1 млн баррелей при прогнозе их роста на 2,1 млн баррелей.

Сегодня нефтяной рынок обратит внимание на официальные данные о запасах отмМинэнерго США. Предполагается их снижение на 1,7 млн баррелей.

Вероятно, под действием уравновешивающих перечисленных и иных факторов 8 декабря диапазон движения цен не окажется очень большим. Он может составить $74,30 — 75,70 ха баррель Brent», — считает эксперт.

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