Москва, , 12:58 — REGNUM Советский лидер Никита Хрущев проявил наивность и некомпетентность, когда попытался договориться с Японией о будущем Курильских островов. Об этом 8 декабря заявил доктор исторических наук, председатель Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин в рамках работы круглого стола «Нужен ли России мирный договор с Японией ценой Курил? К 65-летию восстановления советско-японских дипломатических отношений», прошедшего в пресс-центре REGNUM.

Анатолий Кошкин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«То, что Советский Союз был вынужден отказаться подписывать сепаратный мирный договор с Японией в Сан-Франциско, вынудило искать восстановления мирных отношений с Японией через двусторонние переговоры. Эти двусторонние переговоры начались в 1955 году по инициативе Хрущева. Возглавлять нашу делегацию был назначен видный дипломат. В помощь ему был направлен в будущем известный востоковед Сергей Тихвинский, — сказал Кошкин. — Очень быстро были согласованы и разрешены все проблемы, которые обычно составляют содержание мирного договора. Совместная декларация, которая была заключена в 1956 году, содержит практически все пункты, которые обычно составляют содержание мирного договора. И ничего другого вписывать туда мы не можем».

Но, как пояснил Кошкин, у японцев «есть зацепка», а именно, девятая статья декларации, на которой настоял сам Никита Хрущев.

«По мнению Тихвинского, к моменту, когда Хрущев стал заставлять как можно скорее пойти на уступки японцам, это был период, когда советская делегация подводила Японию к решению о том, что территориальный вопрос в этом документе не будет затронут вовсе, — сказал Кошкин. — Малик в качестве кандидата в члены ЦК был вызван в Москву, где получил нагоняй от Хрущева. И тут опять-таки мы видим пример несамостоятельности и безынициативности наших дипломатов — команду получил, приезжает, не согласовывая вопрос с членами делегации, приглашает главу делегации Японии и прямо выкладывает, что давайте мы решим все наши вопросы и что СССР готов передать Японии остров Шикотан и острова Хабомаи».

Кошкин также обратил внимание на то, что японцы скрывают до сих пор директивы японского МИДа их делегации в Лондоне.

«А директоры были такие: требовать Южный Сахалин и все Курилы. Скорее всего, русские на это не пойдут. И на втором этапе требовать 4 острова: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. И крайняя позиция — признать возвращение Хабомаи и Шикотана», — сказал Кошкин.

По его словам, в воспоминаниях Тихвинского сказано, что решение Хрущёва отказаться в пользу Японии от суверенитета над частью Курильских островов было необдуманным волюнтаристским актом.

«Это разрушало международно-правовую основу Ялтинских и Потсдамских договоренностей и противоречило Сан-Францисскому мирному договору, в котором был зафиксирован отказ Японии от Южного Сахалина и Курильских островов, — сказал Кошкин. — Свою некомпетентность и наивность Хрущев проявил и тогда, когда попытался требовать от японцев поставить перед американцами вопрос об их уходе с Окинавы. Это переполошило японцев, и они сказали: «Всё, что угодно, но только не это».

В конечном счете, как подытожил Кошкин, вместо мирного договора была пописана совместная декларация, которая выполнила и продолжает выполнять роль мирного договора между Россией и Японией.

«Еще в советское время в среде наших ученых была идея убрать из Совместной декларации статью № 9. Но это довольно сложное дело. Я считаю, что для этого нет необходимости, так как у нас памятные записки японскому правительству, — сказал Кошкин. — Даже если отдадим один остров, то там рано или поздно появится или база или какие-то устройства США, которые будут отслеживать проход наших стратегических подводных лодок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках круглого стола было рассказано о том, какую роль сыграл Советский Союз в победе над Японией.

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