Сана, , 13:09 — REGNUM Министерство юстиции США раскрыло детали операции по пресечению поставок вооружения на территорию Йемена. Об этом сообщает йеменский проправительственный телеканал Belqees-TV.

Военные США в Йемене Ocularusa.com

По данным журналистов, представители ВМС США задержали в Персидском заливе судно с ракетами и боеприпасами, предположительно изготовленными в Иране.

Так, на борту судна обнаружили более 170 противотанковых управляемых ракет, восемь ракет класса «земля-воздух», компоненты для создания крылатых ракет, тепловизионно-оптическое оборудование и другие элементы снарядов и беспилотных летательных аппаратов.

В министерстве юстиции США заявили, что будут и впредь использовать все средства для пресечения поставок иранского оружия на территорию Йемена.

Ранее в США неоднократно обвиняли Иран в поддержке йеменских повстанцев, однако представленные доказательства вызвали критику как в самом Иране, так и в международной экспертной среде.