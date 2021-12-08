Ереван, , 12:57 — REGNUM В Ереван на самолёте Минобороны РФ 8 декабря прибыла группа российских экспертов, которые, предположительно, будут участвовать в процессе демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает армянская газета «Грапарак», ссылаясь на неназванный источник.

Ереван Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, комиссию возглавит бывший командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, ставший заместителем командующего Южным военным округом МО РФ генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Остальные члены комиссии пока неизвестны.

Журналисты связались с главой управления Генштаба МО Армении по связям со СМИ Самвелом Асатряном. Он ответил, что 90% информации, связанной с деятельностью минобороны являются гостайной. Других данных он не предоставил.

Напомним, 26 ноября в Сочи прошла трёхстороння встреча между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили возможные решения проблем, накопившиеся в армяно-азербайджанских отношениях.

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