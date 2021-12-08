Новосибирск, , 12:56 — REGNUM Из Новосибирской области объём прямых экспортных поставок зерна и продуктов его переработки за 11 месяцев 2021 года составил 590 тысяч тонн. Это на четверть больше, чем годом ранее, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Зерно

Отмечается, что число стран-импортёров зерна возросло до 20.

«Потребности внутреннего рынка Новосибирской области в зерне значительно выросли в последние годы, но профицит зерна все равно очень существенен. В этом году нашими аграриями собрано более 3,5 млн тонн зерна, более миллиона из которых — это профицитные объемы, которые необходимо реализовать за пределы региона, в том числе на экспорт», — прокомментировал министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

Напомним, в 2021 году в регионе получена рекордная урожайность зерновых — более 23 ц/га, и самый большой валовой сбор зерна за десятилетие — 3,5 млн тонн.