Москва, 8 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы работают только новые поезда «Москва-2020». Об этом 8 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин на личной странице «ВКонтакте».

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Метро

Днём ранее на линии начали работать сразу десять новых станций — «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

"Полностью обновили поезда на БКЛ. На линию вышли самые современные составы «Москва-2020» — их здесь больше 40», — написал мэр.

Он напомнил, что первый поезд этой модели в столичной подземке появился лишь в 2020 году, а сейчас в метрополитене 87 таких поездов.