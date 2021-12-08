Москва, , 12:58 — REGNUM Производство ряда лекарственных препаратов в России столкнулось с коллапсом. Об этом 8 декабря заявил генеральный директор компании «ПРОМОМЕД» Максим Смагин на конференции «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Максим Смагин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Чтобы разъяснить суть своих слов специалист привел пример. По его словам, 28 октября правительство РФ выделило средства на закупку отдельных лекарственных препаратов для амбулаторного лечения. Однако отчитаться об их покупке заказчики должны до 25 декабря.

Максим Смагин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Производственный цикл занимает от одного до шести месяцев. Получилось, что деньги выделены, заказчики заказывают, а производственная система не в состоянии одномоментно это обеспечить. Благо у нас были запасы, у других производителей не было запасов. И мы вошли в коллапс — когда деньги были, а лекарств — нет. Мы сняли с производства другие препараты и производили только этот. Получается людям не хватает тех препаратов, которые нам пришлось снять с производства», — сказал Смагин.

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