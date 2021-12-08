Барнаул, 8 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Барнауле торговые центры стали действовать в обход введённой в регионе системы QR-кодов. Корреспондент ИА REGNUM лично убедился, что их проверку игнорируют не только на входе. Ещё и в уведомлениях при онлайн-покупке товара самовывозом пишут: «QR-код не требуется».

Цитата с мобильного устройства QR-код не требуется в DNS ТРЦ «Арена»

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Так, в частности, поступают в сети DNS (торговые центры «Арена» и «Москва»), а также — магазин промтоваров «Новэкс» в ТЦ «Радуга».

Как сообщало ИА REGNUM, систему QR-кодов в Алтайском крае начали вводить в конце октября 2021 г., спустя две недели некоторые предприниматели, не получив никакой поддержки и ощутив существенное снижение посещаемости торговых центров, стали формально проверять подтверждение сертификации.

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Обсуждение правительственных законопроектов о введении QR-кодов в регионе проходило формально. По свидетельству муниципальных депутатов «Справедливой России — За правду», на местах мнением людей никто не интересовался. Однако чиновники уверяют, что большинство муниципалитетов поддержали законопроект.

Также невнятно поступили и в Алтайском краевом законодательном собрании, устроив опросное голосование. Его результаты будут известны 9 декабря.

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