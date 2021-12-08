Бухарест, , 12:51 — REGNUM Гостиница «Интерконтиненталь» в центре Бухареста, являющаяся одним из ярких символов эпохи бывшего румынского лидера Николае Чаушеску, изменит свое название. Об этом 8 декабря сообщил бухарестский портал HotNews.

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По данным городской администрации Бухареста, с 1 января 2022-го года комплекс будет именоваться «Grand Hotel Bucharest». Согласно официальной информации, это связано с истечением срока действия контракта, заключенного между нынешним владельцем гостиницы и мэрией румынской столицы.

При этом структура продолжит свою деятельность.

«Мы будем и в дальнейшем предлагать своим гостям те же гостиничные услуги, что и раньше, в соответствии с положением и репутацией», — говорится в заявлении новой администрации заведения.

Тем не менее, как ожидается, уже в середине следующего года в здании будет проведен генеральный ремонт, предусматривающий реконструкцию нескольких этажей в связи с «требованиями времени».

23-этажная гостиница «Интерконтиненталь» высотой 88 метров была возведена в 1968 — 1971 годах при содействии американской компании «Intercontinental Hotel Corporation». Строительство курировал лично глава Румынии Н. Чаушеску. На тот момент это было второе по высоте здание в стране после бухарестского Дома Искры, ныне Дома свободной прессы.