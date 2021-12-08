Нью-Йорк, США, , 12:49 — REGNUM Продюсер сериала «Кобра Кай» ответил на вопрос о том, станет ли пятый сезон шоу последним. Об этом 8 декабря сообщает портал Comicbook.

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Один из шоураннеров (главный продюсер) проекта Джон Хильд сообщил, что пока Netflix заказал только пять сезонов «Кобра Кай», но у команды проекта есть идеи для продолжения. «Мы не можем поверить, что сняли два сезона сериала в этом году», — сказал Хильд, добавив, что создатели шоу сами не могут поверить в то, насколько далеко они ушли в написании сценария относительно тех эпизодов, которые уже видели зрители.

«Пятый сезон — еще один грандиозный сезон с множеством новых ароматов и множеством вещей, которые вы еще не видели в сериале. И это еще не конец», — заявил Хильд.

Напомним, премьера четвёртого сезона сериала «Кобра Кай» состоится на сайте Netflix 31 декабря 2021 года. Сериал представляет собой сюжетное продолжение фильма 1984 года «Парень-каратист».

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