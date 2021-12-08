Казань, , 12:48 — REGNUM В Татарии количество жителей, прошедших иммунизацию от коронавируса за сутки превысило 25 тыс. человек. Об этом 8 декабря сообщает республиканский минздрав.

Вакцинация Дарья Драй (c) ИА REGNUM

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Всего в регионе вакцинированы от COVID-19 на сегодняшний день 2 млн 141 тыс. 824 человека, за сутки привили 25 901 жителя. Полный курс иммунизации антиковидными препаратами прошли 1 млн 654 тыс. 785 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 8 декабря зарегистрировали 39 850 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 33 110 ковид-пациентов.

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