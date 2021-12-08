Берлин, , 12:46 — REGNUM Новым канцлера Германии в ходе заседания бундестага был избран Олаф Шольц. Трансляцию заседания бундестага 8 декабря ведет немецкий телеканал N24.

Олав Шольц Steffen Prößdorf

Новый немецкий канцлер был избран тайным голосованием без прений и за него проголосовало 395 депутатов из 736, при необходимом для такого решения минимуме в 369 голосов.

При этом после процедуры избрания новый канцлер будет утвержден на этом посту президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и затем принесет присягу перед законодателями.

Отметим, 63-летний Олаф Шольц занимал пост вице-канцлера и министра финансов в уходящем правительстве экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.