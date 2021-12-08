Москва, , 12:46 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Национального собрания Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи обсудили развитие межпарламентских отношений, а также сотрудничество двух стран в экономике, культуре, образовании и по другим направлениям.

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Володин подчеркнул, что межпарламентский диалог необходимо вести в постоянном режиме, следуя примеру президентов РФ и ЦАР.

«Наши президенты постоянно ведут диалог — это очень важно. Со своей стороны мы будем делать все для того, чтобы законодательно обеспечить решения, принятые на уровне глав государств», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Он напомнил, что в сентябре 2022 года пройдет III Международный форум «Развитие парламентаризма», в рамках которого запланировано проведение парламентской конференции «Россия-Африка», и пригласил Симплиса Матье Саранджи принять в нем участие.

Володин подчеркнул, что от развития диалога парламентариев многое зависит и предложил подумать о новых форматах взаимодействия, которые сделают отношения стран более эффективными и динамичными.

Кроме того, Володин отметил важность того, что в университетах ЦАР начали изучать русский язык.

Со своей стороны Симплис Матье Саранджи выступил за активное развитие взаимодействия России и Центральноафриканской Республики в экономике, сельском хозяйстве, культуре, образовании и так далее.