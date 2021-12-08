Вашингтон, , 12:46 — REGNUM Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба лиги.

Артемий Панарин Сидик из ПТУ

Панарин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (6:2). На его счету теперь 503 очка в НХЛ.

Первой звездой стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, на счету которого дубль и голевой пас в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4).

Третьей звездой признан вратарь «Миннесоты Уайлд» Кэм Тэлбот, который отразил 38 бросков в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1).

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