Рабат, 8 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Фронт освобождения Западной Сахары (фронт ПОЛИСАРИО) отказался участвовать в мирных переговорах по урегулированию ситуации в регионе. Как сообщает Algerie Press Service, представители организации считают важнейшим условием для начала диалога вывод марокканских войск из Западной Сахары. Представители агентства цитируют открытое письмо главы фронта ПОЛИСАРИО Ибрагима Гали, направленное генсеку ООН, в котором называются основные требования для установления мира.

(сс) Saharauiak Войска САДР на праздновании 32-й годовщины создания ПОЛИСАРИО

«Не следует ожидать, что ПОЛИСАРИО примет участие в каком-либо мирном процессе в то время, когда государство-оккупант Марокко продолжает устанавливать свой террористический режим на оккупированных территориях Сахары, в то время как Организация Объединенных Наций продолжает хранить свое абсолютное и неоправданное молчание» — заявил Ибрагим Гали.

Фронт ПОЛИСАРИО выступает за независимость региона Западной Сахары и периодически вступает в боевые действия против армии Марокко. Ситуация в регионе резко обострилась после того, как США приняли решение признать регион территорией Марокко в обход ряда документов, ранее принятых Советом безопасности ООН.