Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 8 декабря, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Национальный географический институт (IGN) зафиксировал 12 сейсмических активностей на испанском острове Пальма в первые часы 8 декабря. Об этом пишет агентство EFE.

Zeml.info Землетрясение

Магнитуда одного из землетрясений достигла 3,3 в Фуэнкальенте: это произошло в 5:13 утра на глубине 11 км.

Муниципалитет Фуэнкальенте был территорией, где утром 8 декабря произошло больше всего землетрясений — восемь. Ещё два произошли в Мазо, одно в Бренья-Альта и одно в Бренья-Баха.