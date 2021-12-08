Екатеринбург, 8 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Термальный комплекс «Баден-Баден» появится в Екатеринбурге на берегу озера Шарташ не раньше, чем через год. По информации 66.Ru, застройщик намерен вывести участок из зоны особо охраняемой природной территории. Для этого он заказал экологическую экспертизу.

Порфирий Озеро Шарташ

Результаты экспертизы станут известны в январе 2022 года. Для того, чтобы разработать проект «Баден-Бадена» потребуется еще год. Ранее директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин заявил, что строительство термального комплекса планируют начать весной 2022. Теперь сроки придется сдвинуть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активисты выступают против строительства термального комплекса. Они считают, что сооружение нанесет вред окружающей среде. Уральский союз экскурсоводов направил письмо на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с требованием запретить строительство «Баден-Бадена»