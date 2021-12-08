Джакарта, 8 декабря 2021, 12:43 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии выпустило предупреждение о высоких волнах, начиная с 8 по 10 декабря 2021 года, сообщает CNN Indonesia.
По прогнозам, как минимум 19 районов Индонезии будут затронуты волнами высотой 4−6 метров.
Ранее индонезийская провинция Северный Сулавеси пострадала от наводнения высотой 15 см, вызванного пятиметровой волной в водах залива Манадо.
Подробнее в материале: Побережье Индонезии накрыла пятиметровая волна