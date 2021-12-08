Чебоксары, , 12:43 — REGNUM В Чувашии суточное количество вылечившихся от ковида практически сравнялось с количеством вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. При этом зарегистрированы новые летальные исходы. Такие обновлённые данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 8 декабря, в Чувашии лабораторно подтверждено ещё 140 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, что на три меньше, чем было сутками ранее. Всего официально выявлено 44 123 случая инфицирования SARS-CoV-2.

Выписаны в связи с выздоровлением 38 582 человека, в том числе за последние сутки вылечились 133 жителя. Доля выздоровевших в целом составляет в Чувашии 87,44%.

Что касается летальных исходов, то за последние сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 3455 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, из резервного фонда Чувашии выделено ещё почти 53,19 млн рублей на борьбу с коронавирусом.

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