Санта-Моника, США, 8 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Модель и предпринимательницу Ким Кардашьян удостоили зрительской награды People's Choice Awards. Об этом стало известно 8 декабря во время церемонии вручения премии.

Скриншот с YouTube Ким Кардашьян

Кардашьян признали «Иконой стиля 2021 года». Как отмечает издание E!, в своей речи модель поблагодарила мужа, рэпера Канье Уэста (Йе), с которым она находится в состоянии развода: «Спасибо Канье за то, что он познакомил меня с миром моды».

ИА REGNUM напоминает, что People's Choice Awards 2021 — это ежегодная американская премия, которая присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования. Также существует детская версия премии под названием Kids' Choice Awards.