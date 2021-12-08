Сыктывкар, , 12:42 — REGNUM За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 271 человека, 228 выздоровели, сообщает оперштаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Сыктывкаре — 73 случая, Ухте — 49 и Воркуте — 22. Всего под медицинским наблюдением находятся 7 670 пациентов.

По данным штаба, официально в республике подтверждено 2 375 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, восемь из них зафиксированы накануне, 7 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 30 752 человек.