Ханты-Мансийск, 8 декабря 2021, 12:41 — REGNUM В Югре количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 1794. Об этом 8 декабря сообщает региональный оперштаб.
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Сутками ранее число скончавшихся составляло 1787 — на семь человек меньше.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ХМАО на 8 декабря подтвердили 91 496 случаев заражения коронавирусом, вылечились 84 354 человека.
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