Кострома, 8 декабря 2021, 14:11 — REGNUM Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Сипягин призвал увеличить долю федерального финансирования, предоставляемого регионам для покупки квартир детям-сиротам. Об этом он заявил на «правительственном часе» с участием Министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Строительство дома для детей-сирот в Костроме
Строительство дома для детей-сирот в Костроме
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В числе регионов, где сложилась наиболее тяжёлая ситуация с обеспечением этой категории населения жильем, политик назвал Костромскую и Владимирскую области.

«Без решения жилищного вопроса говорить о полноценном включении детей-сирот во взрослую жизнь невозможно. Подчеркну, что сейчас это лежит на хрупких плечах субъектов Российской Федерации. И мы понимаем, какие «тощие» бюджеты есть в некоторых регионах. Приведу конкретный пример. В той же Костромской области на детей сирот на 2022 год запланировано 80 млн, это цифра объединяет федеральные и региональные средства. Тогда как на погашение всего объёма необходим как минимум 1 млрд. рублей. В той же Владимирской области на нужды детей сирот выделено в три раза больше средств — 290 млн, тогда как число детей-сирот меньше», — сказал Сипягин.

В Костромской области соотношение федеральных и собственных средств, выделенных на сирот, составляет 50%. Другими словами, 40 миллионов планируется получить от федерации, столько же для покупки квартир в 2022 году добавит регион. Не исключено, что в процессе формирования федерального бюджета костромичам выделят ещё 50 миллионов рублей. Однако и в этом случае средств для удовлетворения потребностей всех молодых людей, оставшихся без попечения родителей, будет недостаточно. По итогам встречи Котяков поддержал предложение политика. Принесёт ли это соглашение реальные плоды — покажет время.

Справка: В Костромской области в предоставлении жилья нуждаются 907 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. У них уже наступили основания для получения квартир. Вместе с тем до конца 2024 года регион сможет предоставить сиротам максимум 320 помещений. Таким образом, через два года список уменьшится лишь на треть при условии того, что не пополнится новыми лицами.

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