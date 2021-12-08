Кострома, 8 декабря 2021, 14:11 — REGNUM Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Сипягин призвал увеличить долю федерального финансирования, предоставляемого регионам для покупки квартир детям-сиротам. Об этом он заявил на «правительственном часе» с участием Министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
В числе регионов, где сложилась наиболее тяжёлая ситуация с обеспечением этой категории населения жильем, политик назвал Костромскую и Владимирскую области.
В Костромской области соотношение федеральных и собственных средств, выделенных на сирот, составляет 50%. Другими словами, 40 миллионов планируется получить от федерации, столько же для покупки квартир в 2022 году добавит регион. Не исключено, что в процессе формирования федерального бюджета костромичам выделят ещё 50 миллионов рублей. Однако и в этом случае средств для удовлетворения потребностей всех молодых людей, оставшихся без попечения родителей, будет недостаточно. По итогам встречи Котяков поддержал предложение политика. Принесёт ли это соглашение реальные плоды — покажет время.
Справка: В Костромской области в предоставлении жилья нуждаются 907 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. У них уже наступили основания для получения квартир. Вместе с тем до конца 2024 года регион сможет предоставить сиротам максимум 320 помещений. Таким образом, через два года список уменьшится лишь на треть при условии того, что не пополнится новыми лицами.
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