Стокгольм, 8 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Шведская синти-поп исполнительница Sally Shapiro, возобновившая свою карьеру под данным псевдонимом в этом году, выпустила рождественский сингл «Christmas Escape», который войдет в ее грядущий альбом «Sad Cities». Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Pixabay.com Рождество

«Christmas Escape» стал третьим синглом из будущего студийного альбома. Ранее в качестве превью были выпущены песни «Forget About You» и «Fading Away». Со слов самой исполнительницы, основная тема новой песни об «избегании рождественского стресса». «Рождество — это прекрасно, но период перед ним может быть довольно напряженным, поэтому в этой песне мы создаем образ, как мы просто убегаем от всего, летим на Север со снежинками в глазах», — рассказала Sally Shapiro.

«Sad Cities» станет первым альбомом исполнительницы, написанный в дуэте со шведским музыкантом Андре Цернаком, с момента выхода в 2016 году пластинки «The Collection».