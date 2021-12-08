Москва, 8 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о поддержке профессионального образования, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Речь идет о новых полномочиях органов госвласти по поддержке организации профессионального обучения по программам подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих.

Предусматривается, что при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, предусматривающих обработку персональных данных обучающихся, организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна использовать государственные информационные системы, создаваемые, модернизируемые и эксплуатируемые для реализации указанных образовательных программ.

Устанавливается, что школы и колледжи должны выбирать «не только включенные в утвержденные перечни учебники и учебные пособия, но и электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ».

Перечень утверждается Минпросвещения. Указанные электронные образовательные ресурсы включаются в перечень по результатам экспертизы министерства.