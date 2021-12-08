Прибайкальский район, Бурятия, 8 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Прибайкальском районе Бурятии организована проверку по факту смерти местного жителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, его тело нашли утром 7 декабря возле гружённого древесиной грузовика.

Следственное управление СКР по Бурятии В Бурятии тело мужчины нашли возле гружённого лесом «КамАЗа»

По данным ведомства, 30-летний мужчина занимался лесозаготовкой для личных нужд. Он привозил из села брёвна на своём «КамАЗе», после чего обрабатывал их на одной из местных пилорам. В ночь на 7 декабря он привёз на базу очередную партию леса и пытался разгрузить его в одиночку.

«Он снял крепежные ремни с кузова и остался рядом с левым бортом. В этот момент одно из бревен скатилось вниз и упало на водителя, причинив повреждения, от которых мужчина скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Тело мужчины с многочисленными повреждениями костей и внутренних органов нашли утром работники пилорамы. Процессуальное решение по факту трагедии будет принято по результатам проверки.