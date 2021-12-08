Манагуа , , 20:05 — REGNUM В течение этого года режим президента Никарагуа Даниэля Ортеги нанес как минимум три официальных визита в Москву. 7 декабря независимое издательство La Presna опубликовало расследование причин этих визитов.

Росарио Мурильо и Даниэль Ортега Cancillería Ecuador

Прошедший год социально-политического кризиса режим Ортеги использовал для укрепления отношений с Владимиром Путиным, одним из немногих сторонников Ортеги, признавшим результаты президентских выборов 7 ноября. В последние дни режим Ортеги-Мурильо все чаще упоминает о «хороших отношениях» между Россией и Никарагуа, отдельно отмечая встречи и подписания соглашений в различных областях.

7 декабря вице-президент Россарио Мурильо, по совместительству жена президента Ортеги, сообщила об открытии Торгового союза между Россией и Никарагуа в Доме Латинской Америки, о грядущем дне Дружбы с Россией 12 декабря следующего года, а также поздравила сограждан с «годовщиной плодотворной совместной работы».

Кроме того, 7 декабря в правительственном издании La Gaceta было опубликовано «Президентское соглашение 203−2021» о предоставлении полных полномочий Альбе Асусене Торрес Мехиа, послу Никарагуа в России, чтобы тот мог от имени правительства Никарагуа подписать «Меморандум о взаимопонимании между «Росатомом» и МИД Никарагуа и сотрудничестве в сфере использования ядерной энергии в мирных целях».

На встрече делегации Ортеги с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым 6 декабря помимо экономических вопросов обсуждалось продолжение сотрудничества с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) с целью расширения поставок вакцин против коронавируса в Никарагуа.

«Для Москвы Никарагуа является важным союзником благодаря геополитическому положению и близости к Соединенным Штатам», — комментирует сближение эксперт по международному праву из Коста-Рика Карлос Мурильо Самора.

Большинство латиноамериканских экспертов выражает обеспокоенность действиями России по украинскому вопросу, призывая «подходить к отношениям с Россией с большой осторожностью и не недооценивать опасности и грозящие потери».

«Нельзя считать, что закрытые, внутренние соглашения между политиками принесут пользу населению Никарагуа. Да, они помогут режиму Ортеги-Мурильо. Россия — важный союзник из-за своего положения на международной арене, и она сможет защитить Никарагуа в случае давления США» — продолжает коста-риканский эксперт.

Другой аналитик, Елена Нуньес Кастаньо, подчеркивает, что «в этих отношения, кроме военной поддержки, выиграть нечего. А дружба Ортеги с Москвы указывает на то, что Ортега — империалист, который, к тому же, поддержал сначала вторжение в Крым, а теперь и конфликт с Украиной.»

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