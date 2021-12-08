Симферополь, , 12:36 — REGNUM Депутаты Государственного совета Республики Крым приняли во втором чтении проект бюджета региона на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов. Документ рассматривался на заседании 8 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Согласно документу, в 2022 году доходы Крыма прогнозируются в сумме 216,8 млрд рублей, в том числе 144,5 млрд рублей федеральной помощи, собственные налоговые и неналоговые доходы — 57,5 млрд рублей. Расходы бюджета запланированы в сумме 219,7 млрд рублей. Дефицит, таким образом, составит 2,9 млрд рублей.

По сравнению с 2015 годом собственные доходы региона вырастут почти на 32 млрд рублей, однако их доля в общем объёме доходов составляет менее 30%. Основной бюджетообразующий источник — налог на доходы физических лиц, доходы от которого составляет около 40% налоговых и неналоговых доходов бюджета, с 2015 года ежегодно поступления от НДФЛ растут на 10−12%. Также регион получит 14,8 млрд рублей от правительства Москвы, деньги направят на благоустройство общественных территорий, обновление пассажирского транспорта и коммунальной техники, приобретение модульных конструкций для объектов здравоохранения, их оснащения оборудованием, медицинской техникой.

«Для нас очень важны инвестиции в новые предприятия, широкий спектр отраслей и видов деятельности. Важный элемент балансировки бюджета — дотации из федерального бюджета в сумме 41,8 млрд рублей, которые обеспечили совокупное покрытие плановых расходов», — сказал председатель правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк на заседании Госсовета.

Что касается расходов, то более 70% приходится на пять государственных программ — развитие дорожного хозяйства, развитие образования, реформирование ЖКХ, развитие здравоохранения и социальная поддержка граждан.