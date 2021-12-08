Пекин, , 12:36 — REGNUM Соединенные Штаты «заплатят цену» за свое решение о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом 8 декабря заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

«Мы уже заявляли, что США заплатят цену за свои ошибочные действия. Давайте подождем и увидим, что будет дальше», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какие ответные меры на такое решение Вашингтона собирается предпринять Пекин.

При этом Вэньбинь оставил без ответа вопрос о том, будет ли Китай предпринимать аналогичные действия в отношении Австралии за бойкот австралийскими властями Олимпиады в Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к тотальному бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине призвала Европейский союз заместитель председателя Европарламента (ЕП) и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер.