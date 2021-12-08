Москва, , 13:04 — REGNUM Политизация угрожает повестке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), на её площадку следует вернуть консенсус и равноправие. Об этом говорится в совместном заявлении государств ОДКБ на 26-й сессии Конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Флаг Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Opcw.org

Страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), как гласит опубликованный на сайте МИД России документ, призвали членов КЗХО «конструктивно сотрудничать друг с другом, стремиться к восстановлению в ОЗХО духа консенсуса и равноправия в интересах целостности и универсальности Конвенции».

Так, в ОДКБ заявили о серьёзной проблеме — использовании площадки ОЗХО для распространения фейков о применении химического оружия. Речь идёт об утверждениях, которые не подтверждены реальными фактами.

В этой связи есть «необходимость сохранения объективности и непредвзятости» Технического секретариата организации. ОЗХО должна сохранить техническую направленность, её повестке дня угрожает политизация, навязывание одностороннего видения норм международного права, включая интерпретацию положений Конвенции без учета мнений всех государств-участников, предупредили в ОДКБ.

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