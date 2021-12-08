Нальчик, , 12:35 — REGNUM В Кабардино-Балкарии наметилась положительная динамика в эпидситуации по коронавирусу. За последние четыре недели снизился показатель суточного прироста заболевших, а также количества госпитализаций. В связи с этим было решено закрыть два ковидных госпиталя, сообщили 8 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

В больнице Mos.ru

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«Прекращен прием пациентов в госпитали особо опасных инфекций в ЦРБ Терского и Чегемского районов, которые в ближайшее время вернутся к штатному режиму работы. Также прекращен прием взрослых больных с коронавирусной инфекцией в госпиталь на базе Центра СПИД», — говорится в сообщении.

По информации главного санитарного врача республики Жирослана Пагова, в госпиталях особо опасных инфекций находится на лечении 991 пациент. За последний месяц число госпитализированных снизилось почти на 66%. По мнению медиков, снижение числа госпитализированных обусловлено увеличением числа привитых от коронавируса граждан.

По данным федерального оперативного штаба на 8 декабря, в Кабардино-Балкарии выявлено за последние сутки 103 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели за этот же день 82 пациента, скончались 12 человек.