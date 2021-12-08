Москва, 8 декабря, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, регулирующий право собственности на машино-места, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Закон вводит в Гражданский кодекс две новые главы. Первая, «Недвижимые вещи», содержит нормы по земельным участкам, зданиям и сооружениям, помещениям и машино-местам. Документ, в частности, характеризует здания и сооружения как объекты недвижимости, созданные в результате строительства. Прописываются критерии для признания их таковыми.

Глава «О праве собственности на недвижимость» закрепляет нормы собственности и других вещных прав на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машино-места. Документом, в частности, закрепляются специальные правила об общем имуществе собственников помещений, машино-мест в здании или сооружении.

Отдельные нормы посвящены вопросам прекращения права собственности на бесхозяйственно содержимые объекты.