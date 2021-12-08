Сеул, 8 декабря 2021, 12:34 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён примет участие во встрече министров иностранных дел стран Группы семи (G7), которая состоится 10−12 декабря в Ливерпуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Чон Ый Ён
Чон Ый Ён
Yonhapnews.co.kr

Помимо главы МИД Южной Кореи во встрече также примут участие представители Австралии, Индии, ЮАР и стран-членов АСЕАН.

«В повестке встречи — обсуждение совместных усилий по обеспечению равного доступа к вакцинам, глобальных цепочек поставок, безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, гендерного равенства и других вопросов», — говорится в сообщении министерства.

Известно, что на полях саммита глав МИД G7 Чон Ый Ён проведет ряд двусторонних встреч с коллегами.