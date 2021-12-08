Сеул, 8 декабря, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён примет участие во встрече министров иностранных дел стран Группы семи (G7), которая состоится 10−12 декабря в Ливерпуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Yonhapnews.co.kr Чон Ый Ён

Помимо главы МИД Южной Кореи во встрече также примут участие представители Австралии, Индии, ЮАР и стран-членов АСЕАН.

«В повестке встречи — обсуждение совместных усилий по обеспечению равного доступа к вакцинам, глобальных цепочек поставок, безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, гендерного равенства и других вопросов», — говорится в сообщении министерства.

Известно, что на полях саммита глав МИД G7 Чон Ый Ён проведет ряд двусторонних встреч с коллегами.