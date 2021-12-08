Саратов, , 12:33 — REGNUM В Саратовской области за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 18 пациентов. С начала пандемии жертвами инфекции стали 4769 человек, сообщает 8 декабря региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли семь мужчин и 11 женщин в возрасте от 55 до 87 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области всего подтвердили 124 613 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 107 920 человек.

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