Москва, 8 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учёт дом по реновации в Бескудниковском районе столицы. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба управления.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Объект расположен по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 52, корпус 1. В новостройке три секции, а общая площадь составляет 27,1 тыс. кв. метров. В здании 325 квартир — 189 однокомнатных, 101 двухкомнатная и 35 трёхкомнатных.

Замглавы столичного управления Росреестра Сергей Исмунц рассказал, что в Москве реализуется масштабная программа по переселению жителей из морально устаревших зданий в комфортное жильё.

«В рамках этой программы нами поставлен на кадастровый учет многоквартирный дом на Бескудниковском бульваре, который стал первым в одноименном районе, оформленным по реновации с начала текущего года, а также девятым жилым объектом за все время», — сказал Исмунц.