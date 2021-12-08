Камызяк, Астраханская область, 8 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Астраханской области индивидуальной предпринимательнице вынесли приговор за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Батут

14 июня в городе Камызяке пятилетний мальчик сломал правую руку во время прыжков на детском надувном батутном комплексе. Индивидуальная предпринимательница установила батут незаконно, его оператор не имел специальной подготовки, на аттракционе не было табличек с правилами поведения. Более того, мальчику и его отцу не объяснили этих правил, что в итоге привело в травме ребёнка.

Суд признал предпринимательницу виновной по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» и приговорил к двум годам лишения свободы. Также она должна будет выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.