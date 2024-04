Остин, США, 8 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Студия Bioware Austin отложила релиз дополнения Legacy of the Sith к онлайн-игре Star Wars: The Old Republic на 15 февраля 2022 года. Об этом 7 декабря разработчики сообщили на сайте проекта.

Скриншот из игры Star Wars: Squadrons Звёздные разрушители

«Наследие ситхов» — это то, над чем команда упорно и довольно долго работала, но по мере того, как мы приближаемся к запуску, становится ясно, что нам нужно немного больше времени», — написал в публикации руководитель проекта Star Wars: The Old Republic Кейт Каннег.

Разработчик добавил, что Bioware Austin сейчас проведёт дополнительное тестирование тех моментов игры, которые она изменила. Он также поблагодарил игроков Star Wars: The Old Republic за участие втестах и отметил, что их отзывы были неоценимы, поскольку помогли авторам игры работать над дополнением.

Напомним, релиз дополнения Legacy of the Sith должен был состояться 14 декабря 2021 года. В ноябре 2021-го Bioware Austin выпустила HD-версию старого трейлера игры Deceived.