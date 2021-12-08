Пермь, , 12:31 — REGNUM В Пермском крае выявили 692 новых заражения коронавирусом, что на пять больше, чем днём ранее. Об этом 8 декабря сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На сегодняшний день в больницах лечение получают 2433 пациента с коронавирусной инфекцией. Состояние 271 человека оценивается как тяжелое. К аппартам ИВЛ подключены 108 пермяков.

С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 146 305 носителей коронавируса. Выздоровели 125 466 человек. Жертвами COVID-19 стали 7028 пермяков, в том числе 20 — за последние сутки.