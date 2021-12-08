Буэнос-Айрес, 8 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Испания должна создать «союз за свободу» с Латинской Америкой, в котором страна «вновь займет доминирующее положение». Об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи с мэром Буэнос-Айреса Орасио Родригесом Ларретой заявил лидер испанской «Народной партии» Пабло Касадо.

Pp.es Пабло Касадо

Он также выступил за борьбу с «черной легендой», которая существует в отношении понятия «испанидад» (сообщество народов и государств, говорящих на испанском языке и имеющих элементы испанской культуры — прим. ИА REGNUM).

«Я пришел сюда сегодня, чтобы защитить «испанидад» и сказать, что «испанидад» был основополагающим фактором для развития двух сторон Атлантики, и с этими узами братства, основанными на истории, но также основанными на будущем, которое должно быть укреплено гораздо больше, мы должны защитить себя от культуры отмены», — сказал Касадо.