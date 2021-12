Монреаль, Канада, , 12:30 — REGNUM Канадский электро-поп дуэт Blue Hawaii вернулся с новым синглом «L.O.V.E.», анонсировавшим их грядущий мини-альбом «My Bestfriend's House». Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Музыка

Сингл «L.O.V.E.» стал первым новым материалом дуэта с момента выхода хаус-микстейпа «Under 1 House», включившего в себя шесть песен, осенью прошлого года. Он также знаменует собой первый трек со следующего релиза группы «My Bestfriend's House».

В инструменталисте новой композиции был включен саксофон в исполнении их давнего коллеги Адама Киннера. Мини-альбом выйдет на лейбле Arbutus Records 18 февраля будущего года.